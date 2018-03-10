Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'ın içinde olduğu aracına silahlı saldırı
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'a...
Sivas'ta sahte 'Glock' operasyonu
Sivas'ta sahte 'Glock' operasyonu
ABD'de hane halkı borçlarında 11 yılın en hızlı artışı 
ABD'de hane halkı borçlarında 11...
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı...

Çanakkale’de kaza: 1 ağır, 2 yaralı

ÇANAKKALE’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Çanakkale-Çan karayolu Etili köyü sapağında meydana geldi. İlçeye bağlı Bahadırlı köyüne seyir halinde olan Üzeyir...

Çanakkale’de kaza: 1 ağır, 2 yaralı
ÇANAKKALE’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Çanakkale-Çan karayolu Etili köyü sapağında meydana geldi. İlçeye bağlı Bahadırlı köyüne seyir halinde olan Üzeyir Dalmış (75) yönetimindeki 17 TJ 901 plakalı otomobil, Etili köyü sapağında Ramazan Yılmaz’ın (20) kullandığı 10 LH 189 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Üzeyir Dalmış ağır yaralandı. diğer otomobil sürücüsü Yılmaz ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen Jandarma’ya bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ramazan Yılmaz Çan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Üzeyir Dalmış ise Edremit Körfez Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314