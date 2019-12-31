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Çanakkale’de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
ÇANAKKALE’de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 14,5 litre kaçak içki ve 2 ton kaçak şarap ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lapseki ve Biga ilçelerinde, alkol kaçakçılarına...
GÜVENLİK 31.12.2019, 17:06
ÇANAKKALE’de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 14,5 litre kaçak içki ve 2 ton kaçak şarap ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lapseki ve Biga ilçelerinde, alkol kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yurtdışından gümrük mühürlü TIR'lar ile kaçak olarak getirilen, 14,5 litre kaçak alkol, 2 ton kaçak şarap, markasız ve seri numarasız 2 sigara matik, 1 tıpa makinesi, 1 üzüm sıkma makinesi, 1 posa makinesi, 13 damıtma aparatı, 3 alkol test kiti, 47 şişe, 19 litrelik 20 bidon, 5 litrelik 30 bidon, 220 litrelik 17 varil ve 3 damıtma hortumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler O.Ö., Y.H., C.T. ve H.A. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lapseki ve Biga ilçelerinde, alkol kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yurtdışından gümrük mühürlü TIR'lar ile kaçak olarak getirilen, 14,5 litre kaçak alkol, 2 ton kaçak şarap, markasız ve seri numarasız 2 sigara matik, 1 tıpa makinesi, 1 üzüm sıkma makinesi, 1 posa makinesi, 13 damıtma aparatı, 3 alkol test kiti, 47 şişe, 19 litrelik 20 bidon, 5 litrelik 30 bidon, 220 litrelik 17 varil ve 3 damıtma hortumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler O.Ö., Y.H., C.T. ve H.A. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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