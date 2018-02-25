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Çanakkale’de jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, ()- ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonda, çok sayıda kaçak sigara ve içkiye el koydu. Müşterek Türkiye Duman Uygulaması kapsamında, 503 personel ile 455 iş yerinde yapılan kontrol...

Çanakkale’de jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, ()- ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonda, çok sayıda kaçak sigara ve içkiye el koydu.
Müşterek Türkiye Duman Uygulaması kapsamında, 503 personel ile 455 iş yerinde yapılan kontrol sonucu, 17 iş yerine kaçak sigara ve içki satısı nedeniyle işlem yapıldı. Bu iş yerlerine 94 bin 462 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde; iş yerlerinde 83 paket kaçak sigara, 33 bin 795 adet doldurulmuş sigara, 55 kilogram tütün, 33 tütün doldurma makinesi ve 3 şişe kaçak içki ele geçirildi.

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