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Çanakkale’de iş yerlerine kaçak ürün baskını

ÇANAKKALE'de, gümrük kaçağı sigara ve içki satılan 2 iş yerine yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.  Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık...

Çanakkale’de iş yerlerine kaçak ürün baskını
ÇANAKKALE'de, gümrük kaçağı sigara ve içki satılan 2 iş yerine yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı. 
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı sigara ve içki satışı yapılan 2 iş yerine, savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi. Yapılan aramada gümrük kaçağı 283 paket sigara, 139  paket puro, 46 paket pipo tütünü, değişik markalarda toplam 28 şişe içki, 182 paket cinsel içerikli ürün, 21 güneş gözlüğü, 3 parfüm, 20 sigara sarma kağıdı ve 10 kutu sigara filtresi ele geçirildi. 
Operasyon kapsamında, şüpheliler O.A., E.A., H.S.Ö, S.S. gözaltına alındı. Şüphelilerden daha önceden de arama kaydı bulunan O.A. tutuklandı. Firari durumdaki şüpheli N.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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