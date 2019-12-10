Flaş HaberSon dakika... Yunanistan'da deprem...
Son Dakika
Çanakkale’de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandı
ÇANAKKALE’de 7 ayrı işyerinden hırsızlık yapıp, 3 motosikleti çalan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinden hırsızlık yapan ve farklı yerlerden 3 motosikleti...
GÜVENLİK 10.12.2019, 17:09
ÇANAKKALE’de 7 ayrı işyerinden hırsızlık yapıp, 3 motosikleti çalan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinden hırsızlık yapan ve farklı yerlerden 3 motosikleti çalan şüphelilerin M.A.,Y.B.,O.Ö.,O.A. ile B.K. olduğunu belirledi. Polis düzenlediği operasyonla M.A., Y.B., O.Ö. ve B.K. isimli şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, polis, O.A.'yı arıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinden hırsızlık yapan ve farklı yerlerden 3 motosikleti çalan şüphelilerin M.A.,Y.B.,O.Ö.,O.A. ile B.K. olduğunu belirledi. Polis düzenlediği operasyonla M.A., Y.B., O.Ö. ve B.K. isimli şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, polis, O.A.'yı arıyor.
10°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 10 Aralık 2019
|İmsak
|06:39
|Güneş
|08:11
|Öğle
|13:02
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9