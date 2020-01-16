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Çanakkale’de 47 kaçak göçmen yakalandı
GÜVENLİK 16.01.2020, 11:50
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ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 47 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü Sokakağzı Koyu’ndaki zeytinlik arazide Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmeni yakalandı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü Sokakağzı Koyu’ndaki zeytinlik arazide Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmeni yakalandı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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