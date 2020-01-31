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Çanakkale’de 33 kaçak göçmen yakalandı
GÜVENLİK 31.01.2020, 11:32
ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 33 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kocaköy köyü sahilindeki ağaçlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kocaköy köyü sahilindeki ağaçlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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