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Çanakkale’de 205 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 205 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık...
GÜVENLİK 09.11.2019, 10:20
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 205 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy köyü sahilindeki zeytinlik alanda saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 205 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy köyü sahilindeki zeytinlik alanda saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 205 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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