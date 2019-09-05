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Çanakkale’de 103 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 103 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na...
GÜVENLİK 05.09.2019, 10:23
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 103 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale köyü ile Büyükhusun köyü sahil kısmında, zeytinlikler arasında saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 103 kaçak göçmeni yakaladı. Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale köyü ile Büyükhusun köyü sahil kısmında, zeytinlikler arasında saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 103 kaçak göçmeni yakaladı. Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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