Çanakkale'ye hasta nakli yapan ambulans devrildi

ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'nde, hasta nakli yapan ambulans, aynı yöne seyir halinde olan bir otomobille çarpışması sonucu devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Tepeköy Kavşağı'nda meydana geldi. Yenice Devlet Hastanesi'nden Çanakkale Devlet Hastanesi'ne hasta nakli gerçekleştiren Mehmet Arslan yönetimindeki 17 GC 796 plakalı ambulans, aynı yöne seyir halinde olan Gürhan Baştan idaresindeki 17 GA 989 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan ambulans devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, devrilen ambulanstaki hastayı Çanakkale Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.Polislerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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