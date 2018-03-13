Çanakkale Sebze ve Meyve Hali'nde yangın

ÇANAKKALE'de sebze ve meyve halinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bitişiğindeki ambalaj atık işleme tesisine de sıçradı. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, haldeki çok sayıda işyeri ve depo ile ambalaj atık tesisinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.Çanakkale Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde, bugün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, haldeki işyerleri ile depoların büyük bölümünü sardı, bitişikteki BA-ROS Ambalaj Atık İşleme Tesisi'ne de sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi Çanakkale ve Kepez belediyeleri itfaiye ekipleri ile Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri müdahale etti. Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA aracı da söndürme çalışmalarına katıldı. Ekipler, kuvvetli lodos nedeniyle alevleri kontrol altına almakta zorlanınca, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile askeri birliklere ait itfaiye araçları da takviye olarak bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi.Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında, halde ve ambalaj atık tesisinde büyük çapta zarar meydana geldi.Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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