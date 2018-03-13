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Çanakkale Sebze ve Meyve Hali'nde yangın (2)

YANGINDA 10 İŞYERİ ZARAR GÖRDÜ Çanakkale Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde sabaha karşı çıkan, 20 itfaiye aracıyla yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınabilen yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında ilk belirlemelere...

Çanakkale Sebze ve Meyve Hali'nde yangın (2)

YANGINDA 10 İŞYERİ ZARAR GÖRDÜ
Çanakkale Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde sabaha karşı çıkan, 20 itfaiye aracıyla yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınabilen yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında ilk belirlemelere göre, iki bölümden ve 20 dükkandan oluşan hal binasının birinci bölümündeki 10 işyeri ve depoları zarar gördü. Hal esnafının büyük üzüntü yaşadığı yangında, depolardaki ürünlerin yandığı ve etrafa saçıldığı görüldü.
Yangın, bitişikteki 2 bloktan oluşan BA-ROS Ambalaj Atık İşleme Tesisi'nde de büyük zarara yol açtı. Tesisteki cihazların yangında kullanılmaz hale geldiği belirlendi.
Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor. Yetkililer, hal binası ile ambalaj atık işleme tesisi arasındaki boşlukta kalan kimliği belirsiz birkaç kişinin olduğu ve bu kişilerin yangına sebebiyet vermiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor.

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