Çanakkale Savaşı'ndan kalan binlerce mermi kovanı çalındı

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE Savaşları'nda önemli rol oynayan Eceabat İlçesi'ne bağlı Kilitbahir Köyü'ndeki Namazgah ve Mecidiye Tabyaları'nda 2005 yılında yapılan restorasyon sırasında toprak altından çıkarılan ve bir bonete konulan 9 bine yakın mermi kovanı, çalındı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat İlçesine bağlı Kilitbahir Köyü'ndeki Namazgah Namazgah ve Mecidiye Tabyaları'nda 2005 yılında gerçekleştirilen restorasyon sırasında toprak altından çıkan 9 bine yakın mermi kovanı, müze görevlileri tarafından iki çuvala doldurularak Namazgah Tabyası'ndaki 3 Nolu Bonete konuldu. Ancak çuvallar içindeki mermi kovanları çalındı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat İlçesine bağlı Kilitbahir Köyü'ndeki Namazgah Tabyası'nda 3 nolu bonette meydana gelen hırsızlık olayı, Namazgah Tabyası'nın Eceabat Kaymakamlığı sorumluluğunda olduğu dönemde, 2016 Ekim ayında görevlilerin tarafından farkedildi. Çanakkale Savaşları Tarihi Gelibolu Alan Başkanlığı sanat tarihi uzmanlarına göre, tarihi değeri bulunan, ancak müzede sergilenmeye değer olmadığı belirtilen Çanakkale Savaşı'ndan kalan binlerce merminin çalındığının anlaşılması üzerine, Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ancak halen çalınan mermi kovanları bulunamadı.

Çanakkale Savaşları Tarihi Gelibolu Alan Başkanlığı Restorasyon ve Yapı İşleri Grup Başkanı ve Sanat Tarihçisi Gökhan Gümüşdağ, Eceabat Kaymakamlığı sorumluluğunda bulunan Namazgah Tabyası'nın 1 Mart 2017 tarihi itibariyle alan başkanlığı sorumluluğuna geçtiğini söyledi. Olayın ise, tabya Kaymakamlık sorumluluğundayken gerçekleştiğini anlatan Gümüşdağ, "Bu olay geçtiğimiz yıl ekim ayında ortaya çıktı. Ama hırsızlığın ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Müzecilik terminolojisinde etütlük olarak tabir edilen, tarihi değeri olan ancak müzelerde sergilenmeye değer kriteri bulunmayan, araştırma kapsamında müze depolarında kayıt altında olan yaklaşık 9 bin mermi kovanının müze yetkililerince Namazgah Tabyası'ndaki 3 Nolu Bonete konulduğu ifade edilmiş. Bu kapsamda eserlerin devriyle ilgili müze ve alan başkanlığımız uzmanlarının boneti açımı sırasında olay ortaya çıktı. Arkasında müze uzmanları tarafından ivedilikle konu jandarmaya bildirildi. Şu an tahkikat devam ediyor. Bölgede güvenlik kameraları olmadığı için şu an jandarma ve alan başkanlığımızın kendi güvenlik hizmetleri de dahil olmak üzere araştırmalar devam ediyor" dedi.

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