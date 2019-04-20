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Çanakkale merkezli FETÖ operasyonuna 13 tutuklama

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()- ÇANAKKALE merkezli 6 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'emniyet yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 eski polisten 13'ü tutuklandı. 3 eski polis ise adli kontrol şartıyla serbest...

Çanakkale merkezli FETÖ operasyonuna 13 tutuklama

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()- ÇANAKKALE merkezli 6 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'emniyet yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 eski polisten 13'ü tutuklandı. 3 eski polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'emniyet yapılanması'nda yer aldıkları iddiasıyla 16 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri de karar doğrultusunda Çanakkale ile Balıkesir, Elazığ, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 eski polis yakalanarak, gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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