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Çanakkale'de zincirleme kaza: 2 yaralı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Ayvacık Orman Deposu mevkiinde meydana geldi. Orman Deposu mevkiindeki trafik ışıklarında tali yoldan...
GÜVENLİK 05.09.2019, 20:21
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Ayvacık Orman Deposu mevkiinde meydana geldi. Orman Deposu mevkiindeki trafik ışıklarında tali yoldan çıkan Mustafa Yıldız yönetimindeki 17 PN 507 plakalı otomobil, iddiaya göre önce Halil İnce yönetimindeki 45 AAJ 157 plakalı otomobille, ardından da Mustafa Müjde yönetimindeki 17 EC 026 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller yola savruldu. Kazada sürücüler Mustafa Yıldız ve Halil İnce yaralandı. Yaralılardan Halil İnce’nin tedavisi ayakta yapılırken, Mustafa Yıldız ise ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Ayvacık Orman Deposu mevkiinde meydana geldi. Orman Deposu mevkiindeki trafik ışıklarında tali yoldan çıkan Mustafa Yıldız yönetimindeki 17 PN 507 plakalı otomobil, iddiaya göre önce Halil İnce yönetimindeki 45 AAJ 157 plakalı otomobille, ardından da Mustafa Müjde yönetimindeki 17 EC 026 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller yola savruldu. Kazada sürücüler Mustafa Yıldız ve Halil İnce yaralandı. Yaralılardan Halil İnce’nin tedavisi ayakta yapılırken, Mustafa Yıldız ise ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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