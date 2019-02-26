Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 9 tutuklama

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ile imalatının engellenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik 1 Ocak- 25 Şubat tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 1488 gram bonzai, 509,65 gram skunk, 305 ecstasy, 2,20 gram esrar, 1,71 gram kokain ile 3 içime hazır bonzai maddesi karışımı sigara, 1 pompalı tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 980 TL ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI