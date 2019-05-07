Çanakkale'de üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi: 25 yaralı

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i minibüs sürücüsü 24'ü öğrenci olmak üzere toplam 25 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Biga ilçesine bağlı Doğancıköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini taşıyan Emin Korkmaz (54) yönetimindeki 17 LS 989 plakalı minibüs kontrolden çıkarak önce orta refüje ardından yol kenarındaki refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada, sürücü Emin Korkmaz ile 24 öğrenci olmak üzere toplam 25 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Biga Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



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