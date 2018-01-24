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Çanakkale'de, terör örgütü propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

ÇANAKKALE’de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen İnsan Hakları Derneği (İHD) MYK üyesi Hayrettin Pişkin, tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden Suriye'nin...

Çanakkale'de, terör örgütü propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
ÇANAKKALE’de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen İnsan Hakları Derneği (İHD) MYK üyesi Hayrettin Pişkin, tutuklandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine karşı yürüttüğü TSK’nın 'Zeytin Dalı Harekatı'nı karalayıcı paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, dün, HDP il eş başkanları Nusret Kutluay ve Seza Beytaş ile İHD MYK Üyesi Hayrettin Pişkin gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hayrettin Pişkin tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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