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Çanakkale'de sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

ÇANAKKALE'de, sosyal medya hesaplarından 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhinde terör propagandası yapan 2 kişi tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör...

Çanakkale'de sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama
ÇANAKKALE'de, sosyal medya hesaplarından 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhinde terör propagandası yapan 2 kişi tutuklandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhinde sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı iddia edilen 7 kişiyi 14 Şubat'ta gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.Ç. ve A.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. E.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gözaltındaki 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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