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Çanakkale'de PKK operasyonu

ÇANAKKALE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, PKK terör örgütüne üye olmak ve örgütün propagandasını yapmak suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişiden 14'ü, yapılan operasyonda gözaltına...

Çanakkale'de PKK operasyonu
ÇANAKKALE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, PKK terör örgütüne üye olmak ve örgütün propagandasını yapmak suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişiden 14'ü, yapılan operasyonda gözaltına alındı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün sabah saatlerinde kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra, Şırnak ve İstanbul'da terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. PKK terör örgütüne üye olmak ve örgütün propagandasını yapmak suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 13'ü Çanakkale'de, 1'i Şırnak'ın İdil İlçesi'nde ve 1 kişi de İstanbul'da yakalandı. Firari durumdaki 1 şüpheli ise aranıyor.  
Gözaltında alınan 10 şüpheli terör örgütü üyesi olmak, 4 şüpheli ise örgütün propagandasını yapmakla suçlanıyor. Şüpheliler M.A, K.Y, M.F.K, M.G, V.K, M.Y, T.Z, B.Ş, V.T, S.A, S.K, V.Ö, S.A ve F.D'nin emniyetteki işlemlerinin ardından  adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
 

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