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Çanakkale'de orman yangını (3)

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 50 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ Çanakkale'nin Ezine ilçesi ile Gökçebayır köyü arasında kalan Kızılçeşme mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 50 hektarlık alan...

Çanakkale'de orman yangını (3)

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 50 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Çanakkale'nin Ezine ilçesi ile Gökçebayır köyü arasında kalan Kızılçeşme mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 50 hektarlık alan zarar gördü.
Ezine ilçesi Gökçebayır köyü Kızılçeşme mevkiinde yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Çanakkale ve çevre ilçelerden itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi. Yangına havadan 3 helikopter, 1 anfibik uçak, karadan 25 arazöz ile çok sayıda orman işçisi müdahale etti. 3 Saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 10 hektarı bozuk ormanlık alan, 40 hektarı tarım ve zirai alan olmak üzere toplam 50 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın bölgesinde, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor.

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), ()

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