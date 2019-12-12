Flaş HaberSon dakika... Yunanistan'da deprem...
Son Dakika
Çanakkale'de minibüste 50 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE’de düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce, Ayvacık bölgesinde düzenlenen operasyonda minibüs içinde Afganistan uyruklu...
GÜVENLİK 12.12.2019, 16:06
ÇANAKKALE’de düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce, Ayvacık bölgesinde düzenlenen operasyonda minibüs içinde Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen can yelekleri ile birlikte ele geçirildi. Operasyonda ayrıca durdurulan otomobildeki organizatör şüphelisi M.Y., C.O. ve S.Ö. yakalandı. Kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce, Ayvacık bölgesinde düzenlenen operasyonda minibüs içinde Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen can yelekleri ile birlikte ele geçirildi. Operasyonda ayrıca durdurulan otomobildeki organizatör şüphelisi M.Y., C.O. ve S.Ö. yakalandı. Kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.
14°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
|İmsak
|06:41
|Güneş
|08:13
|Öğle
|13:03
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9