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Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere...
GÜVENLİK 26.10.2019, 08:57
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 31'i çocuk, 11'i kadın ve 16'sı erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 31'i çocuk, 11'i kadın ve 16'sı erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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