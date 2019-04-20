Çanakkale'de lastik botta 52 kaçak yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün saat 15.30 sıralarında lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçakları tespit etti. Bölgeye hareket eden ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 52 kaçağı yakaladı. 25'i çocuk, 11'i kadın olan kaçaklar Sahil Güvenlik botuna alınarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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