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Çanakkale'de lastik botta 31 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 31 kaçak göçmen yakalandı. Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazında, devriye görevindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kadırga...

Çanakkale'de lastik botta 31 kaçak yakalandı
ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 31 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazında, devriye görevindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kadırga Burnu'nun 1 mil açıklarında lastik bot ile Midilli istikametine gitmeye çalışan kaçaklar olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 'KB-4301' Bot Komutanlığınca düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 31 kaçak yakalandı. 'TCSG-905' botu ile Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek verildi. 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu bir kadın ise rahatsızlandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulans içinde ilk müdahalesi yapılan kadın durumunun iyiye gitmesinin ardından işlemleri tamamlandıktan sonra diğer kaçak göçmenler ile Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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