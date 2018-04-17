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Çanakkale'de KOAH hastası evde ölü bulundu

ÇANAKKALE'de, KOAH hastası Uğur Salih Uçanok (55), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. İstanbul'dan Bayramiç ilçesine gelen KOAH hastası Uğur Salih Uçanok, 3 ay önce, Kazdağları'nın oksijeninin kendisine iyi geleceğini düşünerek,...

Çanakkale'de KOAH hastası evde ölü bulundu
ÇANAKKALE'de, KOAH hastası Uğur Salih Uçanok (55), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
İstanbul'dan Bayramiç ilçesine gelen KOAH hastası Uğur Salih Uçanok, 3 ay önce, Kazdağları'nın oksijeninin kendisine iyi geleceğini düşünerek, ilçeye yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Mollahasanlar köyüne geçti. Uçanok, maddi durumu iyi olmadığı için yakını Kadir Küpeli'nin köydeki tek odalı evinde kalmaya başladı. Bugün saat 12.00 sıralarında Uğur Salih Uçanok'un yanına gelen Küpeli tek odalı evde, Uçanok'u yatakta hareketsiz halde görünce durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Uğur Salih Uçanok'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Jandarma olay yeri inceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından Uçanok'un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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