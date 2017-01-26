Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...

Çanakkale'de kar maskeli ve silahlı market soygunu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de, kar maskeli ve silahlı 4 kişi, girdikleri markette kasadaki bir miktar parayı alıp kaçtı. Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki markete...

Çanakkale'de kar maskeli ve silahlı market soygunu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de, kar maskeli ve silahlı 4 kişi, girdikleri markette kasadaki bir miktar parayı alıp kaçtı.
Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki markete giren yüzleri kar maskeli 4 kişi, ellerindeki silahlarla kasiyeri tehdit edip kasadaki paraları alarak yaya olarak kaçtı. Çalışanların ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.