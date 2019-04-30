Çanakkale'de kaçakların bölge organizatörü yakalandı

ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen kaçak göçmenlere organiztörlük yapan market sahibi M.K., işyerinde gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığının 'Bölge Organizatörü' olduğu ve bugüne kadar bin kaçak göçmenin Midilli Adası'na kaçışını organize ettiği belirlenen M.K.'nin Çanakkale sahillerinde yaşanan çok sayıda göçmen ölümlerinin sorumlusu olma ihtimali üzerinde duruluyor.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde market sahibi olan M.K.'yi takibe aldı. M.K'nin kaçak göçmenleri İstanbul'dan 50'şer kişilik gruplar halinde araçlarla Çanakkale'ye getirdiği, Ayvacık sahili üzerinden de lastik bot ya da tekne ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçırdığı belirlendi.M.K. sahibi olduğu markette gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada ise kaçak göçmenlere beslenme ihtiyaçlarını gidermeleri için verilen, insan sağlığına zararlı çok sayıda gıda maddesi ve içecek ele geçirildi. Banka hesapları incelenen M.K.'nin lüks bir yaşam sürdüğü tespit edildi.Bugüne kadar bin kaçak göçmenin yasadışı yollardan Midilli Adası'na geçişini organize ettiği belirlenen M.K.'nin Çanakkale sahillerinde yaşanan çok sayıda kaçak göçmen ölümlerinin sorumlusu olduğu tahmin ediliyor. M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI