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Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde yaptıkları kaçak kazılarda buldukları tarihi eserleri satan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.   İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin 3 aylık çalışması sonucu, Lapseki ilçesinde kaçak kazı...

Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde yaptıkları kaçak kazılarda buldukları tarihi eserleri satan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.  
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin 3 aylık çalışması sonucu, Lapseki ilçesinde kaçak kazı yaparak ele geçirdikleri tarihi eserleri sattıkları belirlenen kişilere yönelik, Yalova ve Kocaeli illerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler, E.A., T.D., Y.E.K. ve M.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, 4 sim kart, 1 flash bellek, 5 hafıza kartı, 2 define aramak için kullanılan metal çubuk ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, şüpheliler Lapseki ilçesine getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve burada ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden E.A., T.D., Y.E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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