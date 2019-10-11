Son Dakika
Çanakkale'de kaçak sigara ve gıda operasyonu
ÇANAKKALE'de polis tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak sigara ve gıda malzemeleri ele geçirildi. Çanakkale il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5607 Sayılı...
GÜVENLİK 11.10.2019, 09:47
ÇANAKKALE'de polis tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak sigara ve gıda malzemeleri ele geçirildi.
Çanakkale il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Ş.İ. isimli iş yerinde gümrük kaçağı malzemeler olması üzerine harekete geçti.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla iş yerine düzenlenen operasyonda, 210 kilogram pirinç, 30 kilogram çay, 150 gramlık 99 gıda maddesi, 35 gramlık 90 paket gıda maddesi, 25 gramlık 8 paket gıda paketi, 300 gramlık 34 paket gıda maddesi, 200 gramlık 38 paket gıda meddesi, 7869,4 gramlık Afganistan menşeili çiğneme otu, 40 oyuncak kağıdı, 159 kulaklık, 21 gümrük kaçağı USB kablo ele geçirildi.
Gözaltına alınan işyeri sahibi M.H.T. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Çanakkale il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Ş.İ. isimli iş yerinde gümrük kaçağı malzemeler olması üzerine harekete geçti.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla iş yerine düzenlenen operasyonda, 210 kilogram pirinç, 30 kilogram çay, 150 gramlık 99 gıda maddesi, 35 gramlık 90 paket gıda maddesi, 25 gramlık 8 paket gıda paketi, 300 gramlık 34 paket gıda maddesi, 200 gramlık 38 paket gıda meddesi, 7869,4 gramlık Afganistan menşeili çiğneme otu, 40 oyuncak kağıdı, 159 kulaklık, 21 gümrük kaçağı USB kablo ele geçirildi.
Gözaltına alınan işyeri sahibi M.H.T. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
|İmsak
|05:40
|Güneş
|07:05
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:37
|Yatsı
|19:56
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2