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Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu
GÜVENLİK 21.01.2020, 10:06
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ÇANAKKALE'de, polis tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 17 bin 40 adet doldurulmuş sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Biga ilçesinde bir iş yerinde yapılan kontrollerde 17 bin 40 adet doldurulmuş sigara, mükerrer kullanılmak üzere makaron kutularından sökülmüş 541 bandrol ile 1 yabancı menşeli gümrük kaçağı elektrikli sigara doldurma makinesi ele geçirildi. İş yeri sahibi M.D., gözaltına alınırken, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Biga ilçesinde bir iş yerinde yapılan kontrollerde 17 bin 40 adet doldurulmuş sigara, mükerrer kullanılmak üzere makaron kutularından sökülmüş 541 bandrol ile 1 yabancı menşeli gümrük kaçağı elektrikli sigara doldurma makinesi ele geçirildi. İş yeri sahibi M.D., gözaltına alınırken, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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