Çanakkale'de kaçak alkol ve sigara operasyonuna 2 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda iki araçta çok sayıda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Lapseki ilçesinde iki araçta yurt dışından getirilen kaçak alkol ve sigara olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, ilçede iki ayrı araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 900 paket sigara, 120 bira, 67 viski, 45 rakı, 25 votka, 10 şarap, 1 likör, 18 gram kahve, 19 motorcu eldiveni, 14 motorcu pantolonu, 10 motorcu botu, 5 motorcu deri montu ele geçirdi.Gözaltına alınan T.Ö. ve F.F.M., emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.