Çanakkale'de 'gaybubet evi' operasyonu: 5 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile bazı ilçelerdeki adreslere yapılan baskınlarda, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden hakkında arama ve yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.