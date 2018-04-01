Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...

Çanakkale'de fırtına 100 yıllık çınar ağacını devirdi

ÇANAKKALE'de saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle 100 yıllık çınar ağacı 2 katlı evin üzerine devrildi. Evin çatısında hasar meydana gelirken, şans esiri yaralanan olmadı.  Çanakkale'de gün boyu devam eden...

Çanakkale'de fırtına 100 yıllık çınar ağacını devirdi
ÇANAKKALE'de saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle 100 yıllık çınar ağacı 2 katlı evin üzerine devrildi. Evin çatısında hasar meydana gelirken, şans esiri yaralanan olmadı. 
Çanakkale'de gün boyu devam eden kuvvetli fırtına nedeniyle akşam saatlerinde merkez'e bağlı Işıklar köyü Dörtyol mahallesinde yaklaşık 100 yıllık bir çınar ağacı kökünden ayrılarak Mehmet Aykut'a ait iki katlı bir evin çatısına devrildi. Ağacın devrilmesinin ardından bölgeye jandarma ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) ekipleri çağrıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili rapor tutarken, UEDAŞ ekipleri kopan elektrik tellerini tamir etti.
Mehmet Aykut'un kayınpederi Veli Küçümen (60) evde yapılan incelemenin ardından ablasının haber vermesi üzerine eve geldiğini söyledi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığını belirten Veli Küçümen, şöyle konuştu:
"Ev damadım Mehmet Aykut'a ait. Rüzgar sert esti, sanırım çınarın da kökü çürümüş. Bu nedenle ağaç evin üzerine devrildi. Evin üstüne yıkıldı. Olayın ardından burada yaşayan ablam haber verdi. Geldik, incelememizi yaptık. Sadece evin saçak kısmına zarar vermiş, onun da tamirini yaparız. Jandarmaya haber verdik. Jandarmada geldi, rapor tuttu."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314