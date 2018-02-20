Çanakkale'de FETÖ’nün jandarma yapılanmasına operasyon

ÇANAKKALE'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün jandarma yapılanmasından olduğu öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, örgütün Çanakkale'deki jandarma yapılanmasına yönelik halen görevde olan 17'si jandarma personeli, 1’i sivil memur olmak üzere toplam 18 şüpheliye ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el konuldu. Gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.