Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'gaybubet evleri'ne düzenlenen operasyonda 11 kişi, gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kent merkezinde örgüt üyelerinin kullandığı 'gaybubet evleri'nin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 8 'gaybubet evi'ne düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli meslek gruplarından 11 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Polis ekipleri, firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.