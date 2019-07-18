Çanakkale'de feribotta korkutan yangın (2)

YANGIN SÖLDÜRÜLDÜ, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale-Eceabat hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Karahasan-2 adlı feribotunun makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü. Feribottaki 93 yolcunun bir bölümü itfaiye aracının merdiveniyle, bir bölümü ise balıkçı tekneleriyle tahliye edildi.

Gestaş firmasından olayla ilgili yapılan açıklamada, Çanakkale'den Eceabat'a saat 17.00 seferini gerçekleştiren gemide 93 yolcu ve 26 araç bulunduğu bildirildi. İlk olarak iskeleden yangına müdahale eden Eceabat Belediyesi itfaiye aracının merdiveniyle yolcuların tahliyesi başladı. Bu anlarda yolcuların yaşadığı korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. Daha sonra Sahil Güvenlik Botu ve balıkçı tekneleriyle tüm yolcular tahliye edildi.

Gestaş firmasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18.07.2019 tarihinde 93 yolcu, 26 araç ile Çanakkale'den Eceabat'a saat 17.00 seferini gerçekleştiren 'Karahasan 2' adlı gemi, makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan arıza nedeniyle seferini tamamlayamamıştır. Eceabat İskelesi'ne yanaşacağı esnada arıza yapan gemideki yolcuların tahliyesi, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyet botu yardımıyla yapılmıştır. Yine Kıyı Emniyet kurtarma botu yardımıyla da araçların tahliyesine kısa sürede başlanacaktır. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Tüm yolcularımızın sağlık durumu iyidir. Tüm yolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Öte yandan karaya oturan feribot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör trafından çekilerek iskeleye yanaştırıldıktan sonra 26 aracın da tahliyesi gerçekleşecek.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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