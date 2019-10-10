Çanakkale'de 'eşek eti' operasyonu

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, İstanbul'a gönderilmek üzere piyasaya sürülmeye hazır torbalar içinde eşek eti geçirildi.Ezine ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Ezine Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Menderes Çayı mevkiinde tek tırnaklı hayvan kesimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda İstanbul'da piyasaya sürüleceği belirlenen torbalar içinde eşek eti ele geçirildi. Ele geçirilen eşek etleri ekipler tarafından imha edildi.BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMAKonuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ezine Belediye Başkanı AK Parti'li Güray Yüksel, "Zabıta ekiplerimiz ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin birlikte halkımızın sağlığı için yaptıkları operasyon için teşekkür ediyoruz" dedi.