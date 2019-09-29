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Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu
ÇANAKKALE'deki Belez sahilinde, balıkçılar tarafından suda 25- 30 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Kepez Belesi sahilinde, öğlen saatlerinde avlanan balıkçılar, suyun içinde bir erkeğin hareketsiz halde yattığını görünce durumu...
GÜVENLİK 29.09.2019, 17:08
ÇANAKKALE'deki Belez sahilinde, balıkçılar tarafından suda 25- 30 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu.
Kepez Belesi sahilinde, öğlen saatlerinde avlanan balıkçılar, suyun içinde bir erkeğin hareketsiz halde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerinre bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yapılan incelemede 25- 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Cesedin üzerinden cep telefonu çıktığı ve incelemeye alındığı bildirildi.
Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ceset, savcının incelemesinin arından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kepez Belesi sahilinde, öğlen saatlerinde avlanan balıkçılar, suyun içinde bir erkeğin hareketsiz halde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerinre bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yapılan incelemede 25- 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Cesedin üzerinden cep telefonu çıktığı ve incelemeye alındığı bildirildi.
Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ceset, savcının incelemesinin arından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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