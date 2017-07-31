Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar etti
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar...
HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı
İfadesi alınıp serbest bırakıldı
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı

Çanakkale'de denizde 60 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 60 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Ayvacık'ın...

Çanakkale'de denizde 60 kaçak yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 60 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Ayvacık'ın Sivrice Burnu sahilinden bugün bindikleri lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere denize açılan 60 kaçak, kıyıdan 1 mil açıkta Sahil Güvenlik TCSG-80 Bot Komutanlığı ekipleri tarafından farkedildi. Sahil Güvenlik, lastik botu durdurup, Suriye, Kongo, Mali, Gana, Gambiya ve Nijerya uyruklu oldukları belirlenen kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 60 kaçağı yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçakların, 2 gün dağda kendilerini alacak botu bekledikleri ve bu yüzden aç, susuz oldukları öğrenildi. Uluslararası Göç Örgütü ve askerler tarafından kaçaklara su ve yiyecek paketleri ile giysi dağıtıldı. Kaçaklar, kimlik tespitinin ardından Ayvacık İlçesi'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314