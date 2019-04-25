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Çanakkale'de Afganistan uyruklu 74 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 74 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. ​Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı...

Çanakkale'de Afganistan uyruklu 74 kaçak yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 74 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
​Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık İlçesi Babakale köyü açıklarında bir grup kaçağın lastik bot ile Midilli Adası'na doğru gittiğini tespit etti. TCSG 6 Bot Komutanlığı'nca sahilden 1 mil açıkta durdurulan lastik bottaki 11’i çocuk, 7’si kadın, Afganistan uyruklu toplam 29 kaçak yakalandı.
Başka bir operasyonda ise TCSG 61 Bot Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyü açıklarında lastik bot içerisinde Midilli Adası'na gitmeye çalışan 24’ü çocuk, 9’u kadın, Afganistan uyruklu toplam 45 kaçağı yakaladı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

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