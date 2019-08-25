Çanakkale'de 93 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmeye çalışan 93 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Kuzey Ege'de yasa dışı geçişleri önlemek için devriye görevi yapan TCSG 81 Bot Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 51 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı.Aynı saatlerde TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri ise Burunucu mevkisi açıklarından lastik botla 40'ı Afganistan 2'si de Mısır uyruklu 42 kaçak göçmen yakaladı. TCSG 81 Gemisi ile Küçükkuyu açıklarına getirilen kaçak göçmenler, botlarla Sahil Güvenlik Karakoluna taşındı.Giyecek ve yiyecek yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.