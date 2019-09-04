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Çanakkale'de 92'si çocuk, 225 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçişlere karşı son 3 gün içinde düzenlenen operasyonlarda 92'si çocuk olmak üzere toplam 225 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı...
GÜVENLİK 04.09.2019, 08:36
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçişlere karşı son 3 gün içinde düzenlenen operasyonlarda 92'si çocuk olmak üzere toplam 225 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı sürdürdükleri çalışmalar kapsamında, 1-3 Eylül tarihleri arasında düzenledikleri 5 ayrı operasyonda, 92'si çocuk olmak üzere toplam 225 kaçak göçmen yakaladı.
Ekipler, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi ve Sivrice Burnu açıkları ile Babakale Çakmak mevkiinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen lastik bot içinde 6 Orta Afrika, 5 Yemen, 5 Kongo, 4 Senegal, 3 Somali ve 1 Angola uyruklu 24 kaçak göçmen ile 201'i Afganistan uyruklu olmak üzere 92'si çocuk, 51'i kadın ve 82'si erkek toplam 225 kaçak göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik botu ile Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı sürdürdükleri çalışmalar kapsamında, 1-3 Eylül tarihleri arasında düzenledikleri 5 ayrı operasyonda, 92'si çocuk olmak üzere toplam 225 kaçak göçmen yakaladı.
Ekipler, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi ve Sivrice Burnu açıkları ile Babakale Çakmak mevkiinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen lastik bot içinde 6 Orta Afrika, 5 Yemen, 5 Kongo, 4 Senegal, 3 Somali ve 1 Angola uyruklu 24 kaçak göçmen ile 201'i Afganistan uyruklu olmak üzere 92'si çocuk, 51'i kadın ve 82'si erkek toplam 225 kaçak göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik botu ile Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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