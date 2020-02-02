Çanakkale'de 78 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 78 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ve Bababurnu açıklarında 2 lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Bölgeye düzenlenen operasyonla ekipler; 39'u çocuk, 16'sı kadın ve 23'ü erkek olan, 68'i Afganistan ve 10'ü Angola uyruklu 78 kaçak göçmeni yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen ve Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştığı belirlenen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:40
|Güneş
|08:07
|Öğle
|13:23
|İkindi
|16:04
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:51
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|20
|41
|2. Başakşehir
|20
|39
|3. Trabzonspor
|19
|38
|4. Alanyaspor
|20
|38
|5. Fenerbahçe
|20
|37
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|20
|33
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Gaziantep FK
|20
|27
|10. Malatyaspor
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|20
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|20
|21
|14. Konyaspor
|20
|19
|15. Antalyaspor
|20
|18
|16. Kasımpaşa
|20
|16
|17. Ankaragücü
|20
|14
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|20
|41
|2. Erzurum BB
|20
|35
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Adana Demirspor
|20
|31
|5. Keçiörengücü
|20
|29
|6. Altay
|20
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Akhisar Bld.Spor
|20
|28
|9. Giresunspor
|20
|28
|10. Menemen Belediyespor
|20
|28
|11. Fatih Karagümrük
|20
|27
|12. Balıkesirspor
|20
|25
|13. Altınordu
|20
|23
|14. İstanbulspor
|19
|20
|15. Adanaspor
|20
|17
|16. Osmanlıspor
|20
|17
|17. Boluspor
|20
|15
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|73
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|25
|49
|4. Chelsea
|25
|41
|5. Sheffield United
|25
|36
|6. M. United
|25
|35
|7. Wolverhampton
|25
|35
|8. Tottenham
|24
|34
|9. Everton
|25
|33
|10. Newcastle
|25
|31
|11. Southampton
|25
|31
|12. Arsenal
|24
|30
|13. Crystal Palace
|25
|30
|14. Burnley
|24
|30
|15. Brighton
|25
|26
|16. Bournemouth
|25
|26
|17. Aston Villa
|25
|25
|18. West Ham
|25
|24
|19. Watford
|25
|23
|20. Norwich City
|25
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|49
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Valencia
|22
|37
|5. Getafe
|21
|36
|6. Atletico Madrid
|22
|36
|7. Real Sociedad
|22
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Granada
|22
|30
|11. Osasuna
|21
|28
|12. Real Betis
|22
|28
|13. Levante
|21
|26
|14. Real Valladolid
|22
|25
|15. Eibar
|22
|24
|16. Deportivo Alaves
|21
|23
|17. Mallorca
|22
|18
|18. Leganés
|22
|18
|19. Celta de Vigo
|22
|17
|20. Espanyol
|22
|15
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016