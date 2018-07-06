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Çanakkale'de 64 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ve fiber tekne ile gitmek isteyen 64 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na...

Çanakkale'de 64 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ve fiber tekne ile gitmek isteyen 64 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, gece saat 00.00 sıralarında Burunucu mevkiinde denizden lastik botla 2 mil açılan bir grubu belirleyip, operasyon yaptı. Operasyonda İran, Irak ve Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı.
SAGET 26 Bot Komutanlığı'nca düzenlenen ikinci operasyonda ise Kadırga Burnu'ndan fiber tekne ile 2 mil açılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Fas, Afgan ve Irak uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara eşofman, ayakkabı, temizlik malzemeleri ve yiyecek verildi. Burnu kanayan bir kız çocuğu ambulansta tedavi edilirken, astım hastası olan Afgan uyruklu bir kadın ise Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçaklar işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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