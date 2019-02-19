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Çanakkale'de 59 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığında olan Afganistan uyruklu 59 kaçak yakalandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, önceki gün Ayvacık ilçesi...

Çanakkale'de 59 kaçak yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığında olan Afganistan uyruklu 59 kaçak yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, önceki gün Ayvacık ilçesi Kadırga Koyu yol kavşağında 'dur' ihtarına uymayan 2 aracı takibe aldı. Araçlar kısa süren kovalamacadan sonra Sokakağzı mevkiinde terkedilmiş vaziyette bulundu. İki araç içerisinde 19'u çocuk, 24'ü erkek, 16'sı kadın olmak üzere toplam Afganistan uyruklu 59 kaçak göçmen yakalandı. Olay yerinden kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Öte yandan, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasa dışı geçişlerle mücadele kapsamında 1 Ocak tarihinden bugüne kadar 40 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 521 kaçak, 2'si tutuklu 4 organizatör, 54 can yeleği, 4 araç, 1 bot ve 1 bot motoru ele geçirildi.

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