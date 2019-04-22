Çanakkale'de 53 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmeye çalışan 53 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştığını tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 109 Bot Komutanlığı'nca yapılan operasyonda 22'si çocuk, 12'si kadın olmak üzere 52 Afgan ile 1 İran uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirilen kaçaklara, giyim eşyası ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



FOTOĞRAFLI