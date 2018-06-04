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Çanakkale'de 53 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 53 kaçak göçmen yakalandı. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde sabaha karşı saat 04.30 sıralarında yol kontrolü yapan...

Çanakkale'de 53 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 53 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde sabaha karşı saat 04.30 sıralarında yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir minibüsün içinde Afgan uyruklu 23 kaçak göçmen yakaladı. Minibüs sürücüsü M.K.K. gözaltına alındı. Yine sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Ahmetçealtı mevkiinde denizden 1 mil açıkta, bir grup kaçağın lastik botla Midilli yönüne gittiğini tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'TCSG 28' Bot Komutanlığı ekibi, düzenlediği operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Senegal, Kongo ve İran uyruklu 30 kaçağı yakaladı.
Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından iki ayrı operasyonda yakalanan toplam 53 kaçak işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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