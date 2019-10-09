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Çanakkale'de 47 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı. Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na...
GÜVENLİK 09.10.2019, 09:28
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, mobil radar ile Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekiplerce, 14'ü çocuk, 13'ü kadın ve 20'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, mobil radar ile Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekiplerce, 14'ü çocuk, 13'ü kadın ve 20'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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