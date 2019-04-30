Çanakkale'de 42 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 33'ü Afganistan, 8'i Myanmar, 1'i Pakistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda 2 organizatör gözaltına alındı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Behram Köyü Korubaşı Mevkii'nde bir grup kaçak olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Hemen bölgeye giden jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonla 33'ü Afganistan, 8'i Myanmar, 1'i Pakistan uyruklu toplam 42 kaçak göçmen yakaladı. 2 organizatörün gözaltına alındığı operasyonda 2 otomobil ve 1 kamyonet ele geçirildi. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörler R.Ü. ve R.Y.'nin jandarmadaki sorguları devam ediyor.

FOTOĞRAFLI